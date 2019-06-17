Футбол
Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд командыЧемпионат вчера в 12:59
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
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Шоу-бизнес
Боярская примерила украшение для пирсинга
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено вчера в 07:12
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных о его низком рейтинге
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников, отвечающих за изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Кот Алибасова получил рекламные предложения на $150 тысяч
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 13:40
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Два грузовика столкнулись на Ставрополье
В Кочубеевском районе столкнулись два большегруза, пострадал один из водителей, рассказали в УГИБДД по Ставропольскому краю.
Обновлено 14 июня в 08:02
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Токаев заявил, что Россия «абсолютно необходима» Казахстану
По словам Токаева, Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, которое граничит с ним, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 00:17
Футбол
Сборная мира победила команду Англии в благотворительном матче
Сборная мира обыграла команду Англии в благотворительном футбольном матче знаменитостей в Лондоне.
Обновлено вчера в 18:54
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России
На сайте компании отмечается, что она является одним из крупнейших речных перевозчиков России и обладает более 85% пассажирского и грузопассажирского флота республики.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Минздрав назвал самый опасный вид рака в Башкирии
Специалисты регионального Минздрава назвали самые опасные виды рака в Башкирии.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено вчера в 21:17