Футбол
Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд командыЧемпионат вчера в 12:59
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество
Митинг в защиту свободы слова прошел в Москве
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейки о конфликте в Чемодановке
Обновлено в 05:04
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Кино
Дэниел Крэйг занимается силовыми тренировками с гипсом на ноге
Английский актер Дэниел Крэйг, получивший травму на съемочной площадке, приступил к тренировкам, чтобы не терять форму.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо
«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Культура
Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин
Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Политика
Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом
Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) уволила офицера запаса из-за его связей с неким олигархом из России.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки
Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:49
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Авто
Kia рассказала о новом кроссовере для России
Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Авто
Компания BMW официально отказалась от моторов V12
Недавно глава подразделения силовых агрегатов 7-Series Майкл Байер отметил, что у V12 есть будущее, и что возможно сделать двигатель, соответствующий современным экологическим стандартам ЕС.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Авто
Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8
Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл забег, упав на финише
Обновлено в 02:33
Игры
Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED
После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22