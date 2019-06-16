Футбол

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд командыЧемпионат вчера в 12:59

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
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Президент «ПСЖ»: я устал от звездных футболистов

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Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

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