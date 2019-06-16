Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд командыЧемпионат 12:59

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Транспорт Алексей Цыденов предложил полностью запретить грузовое движение по трассе «Турунтаево - Курумкан» вдоль Байкала Сегодня, 17 июня, Глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании предложил запретить движение для грузовых машин больше 3,5 тонн по Баргузинскому тракту (Р438) «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан».

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Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Политика Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.

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Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

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Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

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Экономика Бизнес просит смягчить условия для уплаты нулевого налога с дивидендов Бизнес просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50 до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом «Трансформация делового климата» (план улучшения условий ведения бизнеса).

Финансы Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования.