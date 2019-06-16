Футбол
Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд командыЧемпионат вчера в 12:59
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
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Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Иван Белозерцев обвинил Запад в обострении конфликта в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уверен, что есть виновные в разжигании конфликта между жителями села Чемодановка и цыганской диаспорой.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Происшествия
Студентку, которая обвинила в изнасиловании преподавателя, могут отчислить из вуза в Новосибирске
Обновлено в 02:00
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено 15 июня в 12:36
Наука
Фекальная трансплантация может быть ключом к здоровому старению
В своей работе ученые доказали, что фекальная трансплантация или пересадка донорских кишечных бактерий от молодых грызунов пожилым представителям фауны частично исправила обусловленное возрастом снижение здоровья иммунного ответа кишечника.
Обновлено 15 июня в 03:18
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Религия
РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Штайнмайер: ЕС и Россия разочаровали друг друга
Отношения между Россией и Евросоюзом уже не вернутся на прежний уровень, к России теперь нужен новый подход, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на конференции в Финляндии.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Общество
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом Сатаны
Обновлено в 01:07
Экономика
Несырьевой экспорт не вышел ростом
Вывоз товаров из России в первом квартале снизился впервые с 2015 года За первый квартал 2019 года российский товарный экспорт сократился впервые с конца 2015 года, фиксирует ЦМАКП в докладе «Сюжеты внешней торговли».
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Экономика
Moody’s понизило рейтинг Турции до «B1», прогноз негативный
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 01:31
Политика
Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
Обновлено в 00:13
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище рядом с могилой брата
Алла Пугачева заранее позаботилась о месте упокоения и купила участок на Кузьминском кладбище рядом с могилой брата.
Обновлено в 01:25