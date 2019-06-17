Футбол
Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в командеLife.ru вчера в 16:59
Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
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Политика
Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США
Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»
Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа
Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.
Обновлено в 04:41
Недвижимость
Заемщики старше 65 лет активнее всех наращивают средний размер ипотеки
Наибольший рост среднего размера ипотечного кредита в первом квартале текущего года был отмечен в возрастной группе заемщиков старше 65 лет, свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:49
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Футбол
Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду
Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
Происшествия
ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось
Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Леонид Агутин признался, что является подкаблучником
Фотографии вызвали различную реакцию поклонников. Один из подписчиков назвал Леонида Агутина «обычным подкаблучником».
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Политика
Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Пугачева купила для себя участок на кладбище
Артистка уже приобрела участок земли рядом с его могилой на Кузьминском кладбище. Об это стало известно в ходе программы «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:44
Общество
ВЦИОМ: 83% россиян поддерживают желание подростков работать
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до 18 лет.
Обновлено в 04:01
Общество
Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра»
16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:30
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Сын Евгении Феофилактовой начал худеть
Недавно экс-участник «ДОМа-2» Антон Гусев публично назвал сына «жиробасом», что возмутило многих пользователей Сети.
Обновлено в 03:00
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Авто
Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Космос
Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске
На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Игры
Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Голунов рассказал о первых часах своего задержания
Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу.
Обновлено в 03:49
Политика
Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией «контракт»
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт».
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В России введут электронные визы для иностранцев
Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно.
Обновлено в 05:48