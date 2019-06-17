Футбол

Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в командеLife.ru вчера в 16:59

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент «ПСЖ» не намерен терпеть звёздное поведение игроков и готов с ними расстаться

Sport.ru04:58

Нассер аль-Хелайфи: «Больше не потерплю суперзвездного поведения в „ПСЖ“. Кому не нравится – чао, двери открыты»

Sports.ruвчера в 12:35

Президент «ПСЖ»: «Игроки не должны вести себя как селебрити»

Спорт-Экспрессвчера в 20:46

«Если звездам что-то не нравится — до свидания». «ПСЖ» меняет курс развития и готов продать Неймара

Sport24.ruвчера в 16:45

«Я устал от звездных игроков в команде». Президент «ПСЖ» сообщил о больших изменениях в клубе

Матч ТВвчера в 12:49

Президент «ПСЖ»: я полностью уверен в Леонардо

Чемпионатвчера в 21:53

Президент «ПСЖ»: я больше не хочу видеть «звезд» в клубе

РИА Новостивчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика

Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»

Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа

Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.
Обновлено в 04:41
Недвижимость

Заемщики старше 65 лет активнее всех наращивают средний размер ипотеки

Наибольший рост среднего размера ипотечного кредита в первом квартале текущего года был отмечен в возрастной группе заемщиков старше 65 лет, свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:49
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Футбол

Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду

Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
Происшествия

ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось

Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Леонид Агутин признался, что является подкаблучником

Фотографии вызвали различную реакцию поклонников. Один из подписчиков назвал Леонида Агутина «обычным подкаблучником».
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.
Обновлено в 02:45
Политика

Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Пугачева купила для себя участок на кладбище

Артистка уже приобрела участок земли рядом с его могилой на Кузьминском кладбище. Об это стало известно в ходе программы «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:44
Общество

ВЦИОМ: 83% россиян поддерживают желание подростков работать

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до 18 лет.
Обновлено в 04:01
Общество

Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра»

16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Обновлено вчера в 14:30
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Сын Евгении Феофилактовой начал худеть

Недавно экс-участник «ДОМа-2» Антон Гусев публично назвал сына «жиробасом», что возмутило многих пользователей Сети.
Обновлено в 03:00
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Обновлено в 04:25
Авто

Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Космос

Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске

На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика

На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Спорт

Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Голунов рассказал о первых часах своего задержания

Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу.
Обновлено в 03:49
Политика

Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией «контракт»

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро заключил с Россией «оборонный контракт».
Обновлено вчера в 12:29
Политика

В России введут электронные визы для иностранцев

Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно.
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное