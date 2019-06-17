Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в командеLife.ru вчера в 16:59

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.

Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде

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