Футбол

Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в командеLife.ru вчера в 16:59

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
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