Футбол
Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в командеLife.ru вчера в 16:59
Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
Обновлено в 03:39
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Политика
В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»
В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше
В Польше разместят Командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой
Обновлено вчера в 17:10
Общество
ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы
Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за слоганов рекламной кампании, которые массово рассылались по электронной почте.
Обновлено в 04:07
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье
5 эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева купила участок на кладбище
Звезды давно начали приобретать для себя места на кладбище, не скупясь на оформление могильников. Алла Пугачева не стала исключением.
Обновлено в 04:00
Авто
Китайский автогигант SAIC Motor отчитался о падении продаж автомобилей
Шанхайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. Сообщил о падении продаж за первые пять месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Авто
Сразу три кроссовера марки Chery стали дешевле в России
Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 стал дешевле на 50 тысяч рублей в максимальной комплектации.
Обновлено в 02:17