Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»Sports.ru 11:13
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено в 17:00
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
В полиции сообщили, что два человека получили ранения, двое подозреваемых задержаны, ведется расследование Во время инцидента на сцене помимо игроков находились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто Джон Тори.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Авто
Курс на эволюцию: обновился итальянский фургон Fiat Ducato
Похоже, итальянские производители малотоннажников решили обновлять свои модели постепенно — без кардинальных изменений.
Обновлено в 19:17
Футбол
СМИ: Лунин будет вторым вратарем «Реала»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в следующем сезоне займет пост второго вратаря "Реала".
Обновлено в 18:54
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Honor 20 Pro сертифицирован Google и скоро поступит в продажу
Honor 20 Pro, конечно, дороже и, вероятно, не будет столь популярен, но, к примеру, в том же Китае на Honor 20 Pro подано больше 150 000 заявок на покупку — и это еще до старта официальных продаж.
Обновлено в 08:42
Авто
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
Обновлено в 12:25
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил сохранить санкционное давление на РФ.
Обновлено в 12:29
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08