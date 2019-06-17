Футбол

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»Sports.ru 11:13

Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это.
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