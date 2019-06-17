Футбол

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»Sports.ru 11:13

Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это.
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Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Матч ТВ09:26

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

Sport24.ru12:01

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

Sports.ru11:13

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом»

Sport.ru10:59

Президент «ПСЖ»: Никто не заставлял Неймара подписывать контракт

Советский спорт11:19

Президент «ПСЖ»: никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом

Чемпионат09:19

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»

Спорт-Экспресс08:29
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Политика

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Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Картину «Мадонна делла Лоджиа» хотят привезти в Северную столицу в рамках культурного форума из флорентийской галереи Уффици.
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В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
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