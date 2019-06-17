Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»Sports.ru 11:13
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Спорт
Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии
Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество
Поклоннице Мэрайи Кэри по ошибке подарили торт с портретом Марии Кюри
В комментариях некоторые пользователи в шутку высказали опасение, что торт радиоактивен, передаёт телеканал «Мир 24».
Обновлено в 16:56
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Китае за час произошло второе сильное землетрясение
В провинции Сычуань на юго-западе Китая за час произошло второе сильное землетрясение.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Футбол
Германия разобралась с Данией на молодежном чемпионате Европы
В рамках молодежного чемпионата Европы по футболу был сыгран еще один поединок в группе В. Сборная Германии без проблем одолела команду Дании.
Обновлено в 16:51
Технологии
Facebook готовится представить свою криптовалюту Libra
Facebook представит свою собственную криптовалюту 18 июня.
Обновлено в 03:42
Культура
На культурный форум в Эрмитаж привезут картину Боттичелли
Картину «Мадонна делла Лоджиа» хотят привезти в Северную столицу в рамках культурного форума из флорентийской галереи Уффици.
Обновлено в 07:36
Технологии
В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08