Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»Sports.ru 11:13
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Армия и оружие
В результате пуска баллистической ракеты в Йемене погибли 6 человек
Неудачная попытка запуска баллистической ракеты со стороны йеменских повстанцев-хуситов привела к мощному взрыву на стартовой площадке.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Redmi K20 Pro стал самым быстрым смартфоном в мире
Индийское подразделение Redmi объявило флагман Redmi K20 Pro самым быстрым смартфоном в мире.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» успешно прошёл испытания в Сирии
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет.
Обновлено в 08:40
Экономика
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти.
Обновлено в 10:39
Космос
Montblanc обновил коллекцию ручек StarWalker
Кстати, по задумке дизайнеров бренда, изделия коллекции StarWalker несут в себе и гуманитарную функцию: они призваны заставить задуматься о том, как важно сохранить планету и способствовать ее дальнейшему процветанию.
Обновлено 14 июня в 14:44
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Атлетико» надеется подписать Феликса
Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Футбол
Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальти
Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь женской сборной Эльвира Тодуа пробили друг другу серию пенальти.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки
Обновлено в 09:34
Футбол
Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено 14 июня в 13:10
Общество
Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Cellebrite выпустила новое устройство для взлома любого iPhone
Израильская IT-компания Cellebrite сообщила о выпуске новой версии своего устройства под названием UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device), являющегося готовым программно-аппаратным решением для извлечения информации из приложений, переписок и других видов данных с мобильных устройств Apple.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40