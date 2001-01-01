Футбол

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»Sports.ru 11:13

Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это.
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Президент «ПСЖ»: Никто не заставлял Неймара подписывать контракт

Советский спорт11:19

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

Sports.ru11:13

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»

Спорт-Экспресс08:29

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Матч ТВ09:26

Президент «ПСЖ»: никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом

Чемпионат09:19

Президент ПСЖ: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Soccer.ru09:05

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом»

Sport.ru10:59
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