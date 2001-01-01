Футбол

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»Спорт-Экспресс 08:29

Никто не заставлял его подписывать контракт.
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Президент «ПСЖ» исключил продажу Мбаппе этим летом

Советский спорт10:23

Аль-Хелаифи: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт с „ПСЖ“»

ProstoProSport10:09

Президент «ПСЖ»: никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом

Чемпионат09:19

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Матч ТВ09:26

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Sportbox.RU09:26

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»

Спорт-Экспресс08:29

Президент ПСЖ: «Никто не заставлял Неймара заключать с нами контракт»

Soccer.ru09:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Здоровье

Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Культура

Звезда «Разрушителей легенд» создал летающий костюм Железного человека

Известный своими «безумными» экспериментами телеведущий и инженер Адам Сэвидж создал летающий костюм Железного человека.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Религия

В Екатеринбургской епархии решили не строить храм на месте сквера

Сегодня в соцсетях появилось сообщение Екатеринбургской епархии, в котором говорится о переносе строительства собора: «В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото

Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Названы сроки первого полета самолета Ил-114-300

Полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Технологии

Чтение — вот лучшее учение: «Билайн» дарит гигабайты за чтение книг

Для участников «Гиги за мозги» действует специальное предложение на премиум-подписку Bookmate, включающую более 1,5 миллионов книг — 199 рублей вместо 499 рублей в месяц.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Украинский эксперт назвал причину опасности для ВСУ продвижения вплотную к Донецку

Сегодня украинский ресурс «Апостроф» пишет о том, что ВСУ продвинулись к Донецку настолько близко, что между украинскими позициями и городом осталась лишь река Осыковая.
Обновлено в 09:06
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Политика

Украина не привезла на авиасалон в Ле-Бурже ни одного самолета

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:19
Спорт

Егорян проиграла в первом раунде чемпионата Европы

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян проиграла румынке Бьянке Паску в первом раунде чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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