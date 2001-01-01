Президент ПСЖ: «Мбаппе на 200% останется в клубе»Soccer.ru 08:34

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе летом может уйти из парижского клуба.

Президент ПСЖ: «Мбаппе на 200% останется в клубе»

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