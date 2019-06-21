Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Де Лаурентис: Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи», и время доказало, что я прав

Спорт день за днем16:52

Президент «Наполи» пожелал Сарри остаться без трофеев в «Ювентусе»

Матч ТВ16:14

Президент «Наполи» надеется, что Сарри ничего не выиграет с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс12:01

Президент «Наполи»: «Могу только пожелать Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»

Sports.ru13:31

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Чемпионат12:30

Президент «Наполи» пожелал Сарри не выиграть с «Ювентусом» ни одного титула

РИА Новости15:46

Президент "Наполи": "Надеюсь, Сарри ничего не выиграет с "Ювентусом"

Евро-футбол.ру11:17
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика

МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Рак сообщает ТАСС, официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу в эфире телеканала «Россия-1» отметила, что рекомендация россиянам не посещать Грузию была дана, поскольку власти страны не предоставили туристам гарантии безопасности.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:36
Спорт

Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые

Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Общество

Доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева: Мы должны жестко реагировать на попытки пересмотра итогов войны

При растерянности первых месяцев войны, при очень сложной ситуации на фронте, уже к осени 1941 года страна сосредоточилась.
Обновлено в 17:05
Футбол

Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19

Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Жиркова по делу о взятке

Обновлено в 09:21
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться

Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Обновлено в 13:38
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Здоровье

Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 00:58
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики.
Обновлено в 13:22
Общество

«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль

Обновлено вчера в 17:02
Политика

Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Футбол

Гол Дембеле принес сборной Франции победу над Хорватией

Французы добились второй победы на турнире в двух матчах и занимают второе место в группе С. Сборная Хорватии проиграла две стартовые встречи на Евро и замыкает турнирную таблицу.
Обновлено в 16:52
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Армия и оружие

«Мы презентовали звезду гидроавиации»: вице-президент ОАК об итогах авиасалона в Ле-Бурже

Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Илья Тарасенко в интервью «Звезде» рассказал о преимуществах российского самолета Бе-200, географии его заказчиков, а также о том, чем Су-57 выигрывает у всех его конкурентов.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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