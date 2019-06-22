Футбол
Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат вчера в 12:30
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Де Лаурентис: Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи», и время доказало, что я прав
Спорт день за днемвчера в 16:52
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество
«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию
Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране
В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Спорт
Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций
Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Политика
Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Депутат Госдумы назвал причину срыва мероприятия в Грузии
Оппозиция сорвала заседание Ассамблеи православия в Тбилиси из-за депутата Госдумы >> Ажиотаж в парламенте начался после того, как оппозиция увидела Гаврилова в кресле председателя законодательного органа Грузии.
Обновлено 20 июня в 07:26
Транспорт
«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 03:46
Хоккей
НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта
Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено 20 июня в 16:36
Здоровье
Николай Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Николай Валуев рассказал о своей ожесточенной борьбе со смертельной опухолью мозга.
Обновлено в 02:44
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Общество
Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32
На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
Обновлено вчера в 01:05
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено вчера в 11:18