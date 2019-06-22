Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат вчера в 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

Спорт день за днем

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

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