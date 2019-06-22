Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат вчера в 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Президент «Наполи»: «Желаю Сарри не выиграть ни одного титула с «Ювентусом»

Sport24.ruвчера в 22:53

Де Лаурентис: Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи», и время доказало, что я прав

Спорт день за днемвчера в 16:52

Президент «Наполи» пожелал Сарри не выиграть с «Ювентусом» ни одного титула

РИА Новостивчера в 15:46

Президент «Наполи» пожелал Сарри остаться без трофеев в «Ювентусе»

Матч ТВвчера в 16:14

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Чемпионатвчера в 12:30

Президент «Наполи» надеется, что Сарри ничего не выиграет с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Президент "Наполи": "Надеюсь, Сарри ничего не выиграет с "Ювентусом"

Евро-футбол.рувчера в 11:17
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Общество

«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию

Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

Обновлено в 01:00
Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Момент столкновения автобуса с бензовозом на М-5 попал на видео

Обновлено в 01:09
Происшествия

Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Спорт

Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Политика

Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Обновлено вчера в 23:49
Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Депутат Госдумы назвал причину срыва мероприятия в Грузии

Оппозиция сорвала заседание Ассамблеи православия в Тбилиси из-за депутата Госдумы >> Ажиотаж в парламенте начался после того, как оппозиция увидела Гаврилова в кресле председателя законодательного органа Грузии.
Обновлено 20 июня в 07:26
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Транспорт

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 03:46
Хоккей

НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено 20 июня в 16:36
Здоровье

Николай Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Николай Валуев рассказал о своей ожесточенной борьбе со смертельной опухолью мозга.
Обновлено в 02:44
Общество

Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня

В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Общество

Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32

На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
Обновлено вчера в 01:05
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено вчера в 11:18
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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