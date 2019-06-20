Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Президент «Наполи» пожелал Сарри остаться без трофеев в «Ювентусе»

Матч ТВ16:14

Президент «Наполи»: «Могу только пожелать Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»

Sports.ru13:31

Президент «Наполи»: «Сарри постоянно ходит в спортивном костюме, ругается и богохульствует»

Sport24.ruвчера в 13:06

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Чемпионат12:30

Президент «Наполи» надеется, что Сарри ничего не выиграет с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс12:01

Президент «Наполи»: «Желаю Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»

ProstoProSport14:06

Де Лаурентис: «Хочу увидеть, как Анчелотти победит Сарри на поле»

Soccer.ruвчера в 06:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
Гаджеты

Новый смартфон Motorola Moto E6 показали на официальных рендерах

Обновлено в 02:37
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Обновлено в 13:28
Кино

Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле

В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана

Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.
Обновлено в 17:23
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться

Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги

Накануне в сторис своего Instagram Вака ответила часто задаваемые вопросы фанатов, которых интересует каждая мелочь.
Обновлено в 20:04
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Политика

Huawei подала иск к министерству торговли США

Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Авто

Выявлено уникальное свойство Lada Granta

Многие автовладельцы уже осуществили рестайлинг и хвастаются своими «произведениями», которые не отличаются от заводских версий, на интернет-форумах.
Обновлено в 12:12
Политика

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Космос

На «Прогрессе» ищут геологов, которые «покопаются» на территории РКЦ

Самарский ракетно-космический комплекс «Прогресс» объявил открытый запрос предложений на выполнение инженерно-геологических изысканий.
Обновлено в 07:07
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Обновлено в 16:31
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Футбол

Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с Перу

Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар провел встречу с футболистами национальной команды перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Происшествия

Электроснабжение более 40 тыс. жителей Грозного восстановлено

Специалисты восстановили энергоснабжение домов более 40 тыс. жителей города Грозного, прерванное в пятницу из-за отключения высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Чеченэнерго".
Обновлено в 16:54
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Понсе

Обновлено в 08:05
Футбол

Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19

Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24
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Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Обновлено в 15:25
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Маурицио Сарри
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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