Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

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Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

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