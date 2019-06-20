Футбол
Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат 12:30
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Президент «Наполи»: «Сарри постоянно ходит в спортивном костюме, ругается и богохульствует»
Sport24.ruвчера в 13:06
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
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Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
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Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
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Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
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Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
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Неймар провел встречу с игроками сборной Бразилии перед игрой с Перу
Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар провел встречу с футболистами национальной команды перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу, сообщает "Советский спорт".
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Специалисты восстановили энергоснабжение домов более 40 тыс. жителей города Грозного, прерванное в пятницу из-за отключения высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе компании "Чеченэнерго".
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Футбол
Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19
Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
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Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
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