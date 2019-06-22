Футбол
Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат вчера в 12:30
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Президент «Наполи»: «Могу только пожелать Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»
Sports.ruвчера в 13:31
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Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
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