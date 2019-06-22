Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат вчера в 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Президент «Наполи»: «Желаю Сарри не выиграть ни одного титула с «Ювентусом»

Sport24.ruвчера в 22:53

Де Лаурентис: «Желаю, чтобы Сарри ничего не выиграл с „Ювентусом“»

Soccer.ruвчера в 23:19

Президент «Наполи» надеется, что Сарри ничего не выиграет с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Президент «Наполи»: «Могу только пожелать Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»

Sports.ruвчера в 13:31

Президент «Наполи»: «Желаю Сарри ничего не выиграть с «Ювентусом»

ProstoProSportвчера в 14:06

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Чемпионатвчера в 12:30

Президент «Наполи» пожелал Сарри остаться без трофеев в «Ювентусе»

Матч ТВвчера в 16:14
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Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

Обновлено вчера в 09:07
Политика

Путин запретил авиаперелеты в Грузию

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала встречи с Егором Кридом приятной закономерностью

Ольга Бузова заявила, что их встречи с Егором Кридом успели стать приятной закономерностью.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика

Ford продаст два своих завода в России

Обновлено вчера в 15:25
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие

Новая концепция США о ядерном оружии встревожила Россию

Согласно российской доктрине, РФ оставляет за собой право на ядерный удар в случае использования стороной противника оружия массового поражения, когда под угрозу поставлено самой существование государства, пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»

Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки

Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала собирать деньги на похороны погибшей в окрестностях Барселоны российской девочки.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Медведев отреагировал на слова президента Грузии о России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили кажутся ему непрофессиональными.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Слон атаковал работника зоопарка в Канаде

Обновлено вчера в 22:05
Футбол

Кафу станет послом чемпионата мира-2022

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Huawei подала в суд на Минторг США

Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском против министерства торговли США, потребовав ей конфискованное властями Соединенных Штатов телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено вчера в 06:15
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено 20 июня в 05:03
Экономика

Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:21
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн

Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено 20 июня в 14:56
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Общество

Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено вчера в 06:24
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