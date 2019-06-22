Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»Чемпионат вчера в 12:30

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Президент «Наполи»: «Желаю Сарри не выиграть ни одного титула с «Ювентусом»

Sport24.ruвчера в 22:53

Президент «Наполи» надеется, что Сарри ничего не выиграет с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Президент «Наполи» пожелал Сарри остаться без трофеев в «Ювентусе»

Матч ТВвчера в 16:14

Президент «Наполи» пожелал Сарри не выиграть с «Ювентусом» ни одного титула

РИА Новостивчера в 15:46

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Чемпионатвчера в 12:30

Де Лаурентис: Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи», и время доказало, что я прав

Спорт день за днемвчера в 16:52

Президент "Наполи": "Надеюсь, Сарри ничего не выиграет с "Ювентусом"

Евро-футбол.рувчера в 11:17
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика

«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика

В правительстве Украины опасаются «языкового Майдана»

В украинском правительстве боятся нового Майдана – из-за скандального закона о государственном языке, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова

Обновлено в 06:54
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

Обновлено в 03:11
Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Футбол

Буффон в течение 10 дней решит, переходить ли в «Порту»

Буффон хочет поиграть еще год, и ему нравится «Порту», но у него четверо детей, и ему надо обдумать переезд всей семьей.
Обновлено в 02:49
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Музыка

Группа пожилых японок из Осаки сочинила рэп-посвящение саммиту G20

Группа женщин из Осаки выпустила записанный в стиле рэп видеоролик с песней, посвященной предстоящему там на следующей неделе саммиту "двадцатки".
Обновлено в 05:52
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК

В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Обновлено в 00:40
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
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Маурицио Сарри
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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