Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани
Матч ТВ
12:28

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Матч ТВ12:28

Подробнее о событии

В «Наполи» примут Кавани с распростертыми объятьями, но при одном условии

Sport24.ru13:13

Де Лаурентис назвал условия, при которых Кавани вернётся в «Наполи»

Евро-футбол.ру12:38

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Матч ТВ12:28

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Sportbox.RU12:28

Де Лаурентис: Кавани может вернуться в «Наполи», если «ПСЖ» отдаст его бесплатно

Чемпионат11:10

Де Лаурентис: «Если ПСЖ отдаст Кавани даром, он может вернуться в „Наполи“»

Soccer.ru11:12

Аурелио Де Лаурентис: «Примем Кавани в „Наполи“ с распростертыми объятиями, если он пойдет на понижение зарплаты»

Sports.ru08:16
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Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
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Казанский «Зенит» обыграл «Франкфурт» в волейбольной Лиге чемпионов

Казанский "Зенит" обыграл немецкий "Франкфурт" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:11
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«Енисею» разрешили принять «Ахмат» в крытом манеже

Бюро исполкома РФС разрешило "Енисею" принять "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ в крытом манеже в Красноярске, сообщает официальный сайт союза.
Обновлено в 13:46
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Эвра показал, как целует, лижет и шлепает курицу

Француз целует, лижет и шлепает мертвое животное.
Обновлено в 13:54
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Козлов вернулся в общую группу «Динамо»

Обновлено в 13:23
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Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
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Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:34
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:48
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«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 10:26
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Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
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Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 12:56
Футбол

«Зенит» может подписать Лаксальта. Летом переговоры сорвались

Летом сообщалось, что «Зенит» вел переговоры о трансфере Лаксальта, но не cмог договориться с «Дженоа» о сумме перехода.
Обновлено в 13:49
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Калининградская область выделила «Балтике» дополнительные 167 миллионов рублей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что местный клуб «Балтика» в ближайшее время получит дополнительные 167 миллионов рублей из федерального бюджета региона.
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