Футбол
Президент «Наполи»: «Кулибали стоит 250 млн фунтов»Sport.ru 03:59
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис считает, что после покупки "Манчестер Юнайтед" защитника "Лестер Сити" Гарри Магуайера, неаполитанцы могут получить ещё более крупную сумму за своего защитника Калиду Кулибали. "МЮ" заплатил за англичанина 85 млн фунтов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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