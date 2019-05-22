Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыSportbox.RU 21 мая в 19:52
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Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»
Sportbox.RUвчера в 21:49
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Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
«Юнистрим» ограничил работу по будням
Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Болтон призвал бороться с Россией за лидерство в Арктике
Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в регионе, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе своего выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
Тульский «Арсенал» попал в Лигу Европы
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Рудковская призналась в романе с Биланом
На вопрос ведущего, знает ли её супруг о романе с Биланом, Рудковская ответила очень уклончиво.
Обновлено вчера в 11:16
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой
Обновлено вчера в 08:52
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube
Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»
Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Шанхае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который в июне прошлого года зарезал двух школьников, чтобы "отомстить обществу".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане
После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В МИД ответили на призывы Украины исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 04:51
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Политика
Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.
Обновлено 21 мая в 22:01
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено вчера в 18:45
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба
Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 08:33