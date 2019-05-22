Футбол

Президент «Нанта» назвал «Кардифф» виновным в гибели СалыВести.Ru вчера в 22:19

Президент французского футбольного клуба "Нант" Вальдемар Кита назвал клуб английской премьер-лиги "Кардифф Сити" ответственным за гибель аргентинского футболиста Эмилиано Салы.
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Президент «Нанта» назвал «Кардифф» виновным в гибели Салы

Вести.Ruвчера в 22:19

Президент «Нанта»: «Кардифф» несёт ответственность за смерть Салы

Чемпионатвчера в 18:51

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ruвчера в 21:18

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Матч ТВвчера в 19:52

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Sportbox.RUвчера в 19:52

Президент «Нанта»: «Ответственность за смерть Салы несет „Кардифф“, а не мы»

Sport24.ruвчера в 21:31

Президент "Нанта": "Ответственность за смерть Салы на "Кардифе"

Спорт-Экспрессвчера в 18:12
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Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин

Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено

Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Религия

Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего

По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».
Обновлено вчера в 06:45
Технологии

Производитель процессоров «Байкал» сменил гендиректора

Решение было принято на совете директоров 18 мая, прежний гендиректор Михаил Махсон покинул свой пост «по личным обстоятельствам».
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

На «Танковом биатлоне» проходит спортивный этап

Обновлено вчера в 11:13
Наука

Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней

Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 13:03
Кино

Вышел финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4»

Обновлено вчера в 11:13
Общество

Пройти процедуру получения инвалидности стало проще

Отмечается, что в целях сокращения сроков предусматривается поэтапный переход к обмену документами между медучреждениями и учреждениями МСЭ в электронном виде без участия людей с ограниченными физическими возможностями.
Обновлено вчера в 04:45
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro

Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии

Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие.
Обновлено вчера в 18:08
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Кемерове в результате ДТП загорелись автомобили

В результате столкновения транспортные средства загорелись. Сотрудники МЧС получили сигнал о произошедшем в 7:40.
Обновлено в 00:35
Футбол

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
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Хоккей

Реакция шведских СМИ на разгром от России: " Казалось, все складывается так здорово, но потом..."

Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.
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Церемония прощания с Александром Ирхиным состоится 25 мая

Как стало известно «Матч ТВ», церемония прощания с тренером Александром Ирхиным состоится 25 мая в 11:00 в Хованском морге.
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Климкин с одобрением воспринял первые назначения Зеленского

Первые кадровые назначения, которые произвёл недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Павел Климкин воспринял с «искренним уважением».
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Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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