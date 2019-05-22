Футбол
Президент «Нанта» назвал «Кардифф» виновным в гибели СалыВести.Ru вчера в 22:19
Президент французского футбольного клуба "Нант" Вальдемар Кита назвал клуб английской премьер-лиги "Кардифф Сити" ответственным за гибель аргентинского футболиста Эмилиано Салы.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Религия
Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего
По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».
Обновлено вчера в 06:45
Технологии
Производитель процессоров «Байкал» сменил гендиректора
Решение было принято на совете директоров 18 мая, прежний гендиректор Михаил Махсон покинул свой пост «по личным обстоятельствам».
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
На «Танковом биатлоне» проходит спортивный этап
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней
Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 13:03
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4»
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Пройти процедуру получения инвалидности стало проще
Отмечается, что в целях сокращения сроков предусматривается поэтапный переход к обмену документами между медучреждениями и учреждениями МСЭ в электронном виде без участия людей с ограниченными физическими возможностями.
Обновлено вчера в 04:45
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии
Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие.
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Кемерове в результате ДТП загорелись автомобили
В результате столкновения транспортные средства загорелись. Сотрудники МЧС получили сигнал о произошедшем в 7:40.
Обновлено в 00:35
Футбол
Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено вчера в 11:53
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: " Казалось, все складывается так здорово, но потом..."
Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
Церемония прощания с Александром Ирхиным состоится 25 мая
Как стало известно «Матч ТВ», церемония прощания с тренером Александром Ирхиным состоится 25 мая в 11:00 в Хованском морге.
Обновлено в 00:55
Политика
Климкин с одобрением воспринял первые назначения Зеленского
Первые кадровые назначения, которые произвёл недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Павел Климкин воспринял с «искренним уважением».
Обновлено в 00:46
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03