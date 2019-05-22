Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ вчера в 19:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Происшествия
Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России
Как сообщается на сайте Росстандарта, под отзыв попали 18 машин моделей Mercedes-Benz С-/Е—Class и GLK, произведенные в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей
"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено 20 мая в 13:27
Общество
Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Обновлено вчера в 10:15
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено вчера в 17:51
Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено вчера в 20:18
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье
Шестерых пациентов доставили в больницу с инсультами за 4 часа в Магадане
В течение 4 часов накануне в областную больницу поступили шесть пациентов с инсультами.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Роспотребнадзор объяснил, в каком купальнике можно ходить в бассейн
Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.
Обновлено вчера в 08:41
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России
В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда.
Обновлено 20 мая в 10:46
Общество
Первые 28 миллионов готовится выделить ПСО для презентации области на ВЭФ
Первые семь дней даются на разработку дизайн-проекта, затем последуют разработка интерактивного оборудования, программного обеспечения и контента, реконструкция павильона, переоборудование подиума и возведение дополнительных элементов на каркасе экспозиции, оформление экстерьера экспозиции, внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных систем.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»
Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП
В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат чиновникам Кремля
Чиновникам лишь вернули 10% зарплаты, которая была урезана несколько лет назад в связи с дефицитом бюджета, отметил Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
NYT: США могут включить в черный список китайскую компанию Hikvision
Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести китайскую компанию Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.
Обновлено вчера в 22:09