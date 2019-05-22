Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ вчера в 19:52

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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Президент «Нанта» назвал «Кардифф» виновным в гибели Салы

Вести.Ruвчера в 22:19

Президент «Нанта»: «Кардифф» несёт ответственность за смерть Салы

Чемпионатвчера в 18:51

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ruвчера в 21:18

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Матч ТВвчера в 19:52

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Sportbox.RUвчера в 19:52

Президент «Нанта»: «Ответственность за смерть Салы несет „Кардифф“, а не мы»

Sport24.ruвчера в 21:31

Президент "Нанта": "Ответственность за смерть Салы на "Кардифе"

Спорт-Экспрессвчера в 18:12
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Происшествия

Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром

Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России

Как сообщается на сайте Росстандарта, под отзыв попали 18 машин моделей Mercedes-Benz С-/Е—Class и GLK, произведенные в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено вчера в 22:12
Политика

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей

"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено 20 мая в 13:27
Общество

Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено вчера в 10:15
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо

Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено вчера в 17:51
Космос

Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году

Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено вчера в 20:18
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Здоровье

Шестерых пациентов доставили в больницу с инсультами за 4 часа в Магадане

В течение 4 часов накануне в областную больницу поступили шесть пациентов с инсультами.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Роспотребнадзор объяснил, в каком купальнике можно ходить в бассейн

Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты

Россияне начали распродавать смартфоны Huawei

На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.
Обновлено вчера в 08:41
Культура

Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Обновлено вчера в 23:02
Экономика

В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России

В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда.
Обновлено 20 мая в 10:46
Общество

Первые 28 миллионов готовится выделить ПСО для презентации области на ВЭФ

Первые семь дней даются на разработку дизайн-проекта, затем последуют разработка интерактивного оборудования, программного обеспечения и контента, реконструкция павильона, переоборудование подиума и возведение дополнительных элементов на каркасе экспозиции, оформление экстерьера экспозиции, внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных систем.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»

Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП

В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию

Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено вчера в 14:04
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат чиновникам Кремля

Чиновникам лишь вернули 10% зарплаты, которая была урезана несколько лет назад в связи с дефицитом бюджета, отметил Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Общество

Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду

Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

NYT: США могут включить в черный список китайскую компанию Hikvision

Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести китайскую компанию Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.
Обновлено вчера в 22:09
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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