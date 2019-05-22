Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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СМИ: Сала не желал переходить в «Кардифф»

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Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

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Эмилиано Сала перед гибелью признался в ненависти к руководству «Нанта»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10

Сала перед гибелью рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф»

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Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Sportbox.RUвчера в 21:49

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ru21 мая в 21:18
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Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

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Политика

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Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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DM: в Китае женщина оплатила покупку Volkswagen Passat мелочью

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Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле.
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Музыка

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Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
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Здоровье

Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок

Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением

Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
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Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено вчера в 09:17
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

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Обновлено 21 мая в 10:37
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Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить поддержку Украине.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Адвокат Софьи Шегельман подтверждает денежные переводы со счетов Быстрицкой, но отрицает информацию о том, что на это ушло 38 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
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Общество

В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году

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Обновлено вчера в 22:43
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Религия

Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

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Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
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Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
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Нант
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Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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