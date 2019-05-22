Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52
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Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»
Sportbox.RUвчера в 21:49
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Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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Общество
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Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
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Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
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Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
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Хоккей
Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением
Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
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Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
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Обновлено вчера в 14:08
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В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
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В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине
Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить поддержку Украине.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей
Адвокат Софьи Шегельман подтверждает денежные переводы со счетов Быстрицкой, но отрицает информацию о том, что на это ушло 38 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
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В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
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Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Религия
Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено вчера в 09:20
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
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Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
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Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
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Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
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Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено вчера в 18:48