Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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СМИ: Сала не желал переходить в «Кардифф»

Чемпионатвчера в 23:14

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Вести.Ruвчера в 23:10

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ru21 мая в 21:18

Эмилиано Сала перед гибелью признался в ненависти к руководству «Нанта»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Матч ТВвчера в 21:49

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Sportbox.RUвчера в 21:49

Сала перед гибелью рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф»

Sport24.ruвчера в 22:29
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Общество

Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией рассказал о пентхаусе семьи министра культуры Владимира Мединского в Москве.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере полузащитника

"Барселона" объявила о трансфере полузащитника Людовита Рейса из "Гронингена". Сумма сделки составила 3,25 миллиона евро.
Обновлено в 07:30
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский отрицает возможность переговоров с Москвой – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность проведения переговоров с РФ, пишут СМИ.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство

В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Политика

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Экономика

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Политика

МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Общество

Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза.
Обновлено в 05:03
Экономика

Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

В Кремле не будут вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:26
Политика

Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая

Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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