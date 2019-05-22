Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52
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Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»
Sportbox.RUвчера в 21:49
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8%
На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%).
Обновлено вчера в 03:57
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто
Названа цена российского электромобиля Zetta
За 450 тысяч рублей можно будет приобрести электромобиль в базовой комплектации — с передним приводом и батареей, емкости которой хватит на 200 км пути.
Обновлено вчера в 07:24
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника
В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Общество
Соловьева вызвали на дуэль за бесов
Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Космос
NASA планирует отправить имена пользователей на Марс
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Авто
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Общество
Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году
Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею
22 мая сборная России по хоккею провела первую тренировку в ходе подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира по хоккею с национальной командой США.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Шоу-бизнес
Лопырева не может оставить трехмесячного сына ради поездки в Канны
Модель ведет активный образ жизни и призывает делать то же самое всех молодых мам, но при этом она даже на три дня не готова расстаться с малышом.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Белоруссии отец два года насиловал дочь из Петербурга
Сотрудникам полиции четвероклассница рассказала, что по месту жительства отца в Беларуси в течении двух лет родитель совершал с ней половые акты.
Обновлено в 01:59
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13