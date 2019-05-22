Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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СМИ: Сала не желал переходить в «Кардифф»

Чемпионатвчера в 23:14

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Вести.Ruвчера в 23:10

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ru21 мая в 21:18

Эмилиано Сала перед гибелью признался в ненависти к руководству «Нанта»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Матч ТВвчера в 21:49

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Sportbox.RUвчера в 21:49

Сала перед гибелью рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф»

Sport24.ruвчера в 22:29
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Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

Рынок новых легковых автомобилей в Москве упал на 8%

На второе место опустился KIA Rio, который за отчетный период приобрели 960 москвичей (-33%).
Обновлено вчера в 03:57
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Названа цена российского электромобиля Zetta

За 450 тысяч рублей можно будет приобрести электромобиль в базовой комплектации — с передним приводом и батареей, емкости которой хватит на 200 км пути.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника

В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.
Обновлено в 01:47
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Космос

NASA планирует отправить имена пользователей на Марс

Обновлено вчера в 19:14
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Авто

Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России

Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Политика

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Транспорт

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Общество

Новый корпус Бахрушинского музея откроется в Москве в 2021 году

Новый корпус Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, где расположатся выставочные залы и лекторий, заработает на Татарской улице в Москве в 2021 году.
Обновлено в 01:31
Хоккей

Как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею

22 мая сборная России по хоккею провела первую тренировку в ходе подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира по хоккею с национальной командой США.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Шоу-бизнес

Лопырева не может оставить трехмесячного сына ради поездки в Канны

Модель ведет активный образ жизни и призывает делать то же самое всех молодых мам, но при этом она даже на три дня не готова расстаться с малышом.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В Белоруссии отец два года насиловал дочь из Петербурга

Сотрудникам полиции четвероклассница рассказала, что по месту жительства отца в Беларуси в течении двух лет родитель совершал с ней половые акты.
Обновлено в 01:59
Кино

Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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