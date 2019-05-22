Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
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СМИ: Сала не желал переходить в «Кардифф»

Чемпионатвчера в 23:14

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Вести.Ruвчера в 23:10

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Sportbox.RUвчера в 21:49

Эмилиано Сала перед гибелью признался в ненависти к руководству «Нанта»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Матч ТВвчера в 21:49

Сала перед гибелью рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф»

Sport24.ruвчера в 22:29

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ru21 мая в 21:18
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Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Игры

Вышел геймплейный трейлер The Sinking City

Обновлено в 03:06
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество

О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая

В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным»

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР

Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Экономика

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Футбол

Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»

Обновлено в 03:36
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Обновлено в 04:02
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали

Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол

РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров

Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.
Обновлено в 02:10
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика

Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:41
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Футбол

Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Наука

Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания

Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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