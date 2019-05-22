Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти СалыМатч ТВ 21 мая в 19:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»
Sportbox.RUвчера в 21:49
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Игры
Вышел геймплейный трейлер The Sinking City
Обновлено в 03:06
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество
О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая
В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным»
Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:36
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали
Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.
Обновлено в 02:10
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:41
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Футбол
Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Наука
Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания
Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58