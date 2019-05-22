Футбол
Президент «Нанта»: «Кардифф» несёт ответственность за смерть СалыЧемпионат 18:51
Нужно перестать заставлять людей верить, что мы заставили его уйти. «Кардифф» несёт ответственность, а не «Нант», — цитирует президента клуба L'Equipe. 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.
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Армия и оружие
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Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
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Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
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