Политика

Президент Молдавии Додон отменил декрет о роспуске парламентаРоссийская газета 04:20

Об указе, подписанном Додоном в отношении декрета Филипа, сообщает ТАСС. По словам президента, отныне нелегитимный декрет (он предполагал роспуск парламента и назначение досрочных выборов на 6 сентября) аннулирован.
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Додон аннулировал указ о роспуске молдавского парламента

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Додон отменил указ о роспуске парламента Молдавии

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Додон решил аннулировать указ о роспуске парламента

Известиявчера в 16:05
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Президент Молдовы аннулировал «указ» Филипа о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов

КП - Молдова04:25
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
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Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
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Следующим шагом будет постановка на калужский конвейер моделей бренда Opel, большинство новинок которого которого построены на той же платформе, что и Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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