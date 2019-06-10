Политика
Додон отменил декрет о роспуске парламента МолдавииТАСС 04:22
"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.
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Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Политика
В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине
Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
14 и 15 июня, по словам Вильфанда, в городе ожидается до + 25 ° С. Ранее сообщалось, что температура в Москве 11 июня составит + 30 ° С. Диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, какие продукты стоит включить в рацион в жару.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Политика
Парубий не предоставил Конституционному суду документов о выходе партий из коалиции
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины (КСУ) поименный список парламентской коалиции после того, как в 2016 году из нее вышли три фракции Во вторник, 11 июня, КСУ рассматривает представление группы депутатов о соответствии Основному закону страны указа президента Владимира Зеленского о роспуске 8-го созыва Рады и назначении досрочных выборов на 21 июля.
Обновлено в 06:17
Политика
Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии.
Обновлено в 06:29
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Хуситы атаковали с беспилотников военную авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что обстреляли саудовскую военную авиабазу имени короля Халида около границы с Йеменом.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова
Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики.
Обновлено в 06:51
Футбол
Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции
Обновлено в 02:08
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ: Россия не допускает использование ядерного оружия в рамках концепции «ограниченной ядерной войны»
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время «Примаковских чтений» подчеркнул, что позиция РФ по применению ядерного оружия в рамках «ограниченной ядерной войны» остается прежней.
Обновлено в 06:33
Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:37
Спорт
Россию лишили руководящих постов в IAAF
Спортивные чиновники из РФ в течение четырех лет не смогут занимать руководящие посты в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:39