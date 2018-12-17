Футбол

Президент «Локомотива» Геркус может стать главой РПЛ
REGNUM
01:22

По информации издания «Р-спорт», Геркус может продолжить карьеру на постах в менеджменте Российского футбольного союза (РФС) или Российской премьер-лиги (РПЛ). Возможен вариант, при котором Геркус станет главой РПЛ. Напомним, Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году.
REGNUM01:22
с чего всё началось

Геркуса на посту гендиректора «Локо» может сменить Василий Кикнадзе

По информации "СЭ", 19 декабря в менеджменте "Локомотива" могут произойти изменения. Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост.
Спорт-Экспрессвчера в 11:55

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Прядкин — о Геркусе в структуре РПЛ: «Первый раз слышу»

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Гендиректор «Локомотива» покинет клуб до конца 2018 года

Газета.Ruвчера в 12:48

СМИ: Геркус уйдет из «Локомотива» в РПЛ

Sportbox.RUвчера в 11:57

СМИ: Геркус уйдет из «Локомотива» в РПЛ

Матч ТВвчера в 11:57

Сергей Прядкин: «Геркус в РПЛ? Первый раз слышу»

Спорт-Экспрессвчера в 13:03

Источник: Геркус покинет пост гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года

Чемпионатвчера в 12:02

Прядкин о Геркусе в РПЛ: «Первый раз слышу»

Sports.ruвчера в 13:26
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
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Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»

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Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
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«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
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Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
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Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер получил травму. Англичанин повредил голеностоп.
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В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала римский «Лацио».
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Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Поначалу врачам показалось, что травма не носит серьёзного характера, однако позже стало ясно, что Вернблум выбыл из строя надолго.
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Илья Леонидович Геркус
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Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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