Футбол
Президент «Локомотива» Геркус может стать главой РПЛ
Президент «Локомотива» Геркус может стать главой РПЛREGNUM01:22
По информации издания «Р-спорт», Геркус может продолжить карьеру на постах в менеджменте Российского футбольного союза (РФС) или Российской премьер-лиги (РПЛ). Возможен вариант, при котором Геркус станет главой РПЛ. Напомним, Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году.
REGNUM01:22
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с чего всё началось
По информации "СЭ", 19 декабря в менеджменте "Локомотива" могут произойти изменения. Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост.Спорт-Экспрессвчера в 11:55
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