Футбол

Президент «Лиона» надеется выиграть Лигу чемпионов в ближайшие 5 летЕвро-футбол.ру 00:27

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оля заявил, что ставит перед командой цель выиграть Лигу чемпионов.
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Президент «Лиона»: «Надеюсь, в ближайшие пять лет мы выиграем Лигу чемпионов»

Sport24.ru04:45

Президент «Лиона»: «Хотим выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пять лет»

Матч ТВ00:54

Президент «Лиона»: «Надеюсь, что мы выиграем Лигу чемпионов за пять лет»

Sports.ruвчера в 16:12

Президент «Лиона» надеется выиграть Лигу чемпионов в ближайшие 5 лет

Евро-футбол.ру00:27

Президент «Лиона»: «Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в ближайшие 5 лет»

Спорт-Экспресс00:08

Президент «Лиона»: надеюсь, что в течение 5 лет выиграем Лигу чемпионов

Чемпионатвчера в 21:14

Президент «Лиона»: «Хотим выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пять лет»

Sportbox.RU00:54
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Происшествия

Первые кадры с места взрывов в центре Донецка появились в сети

Обновлено в 07:01
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Политика

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от российских SSJ-100

Обновлено в 02:41
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

Выяснилось, что школьник проиграл спор своим друзьям, по условиям которого он должен был ударить полицейского.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию

Советский космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, выехал на лечение за границу в плановом режиме — это не были экстренные действия.
Обновлено в 07:04
Политика

«Коммерсантъ» узнал об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС

Поправки к Газовой директиве ЕС по факту означают, что «Северный поток-2» в первые годы эксплуатации окажется недозагруженным, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:45
Политика

Facebook заблокировал проекты RT

Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград Голубую дивизию

Популярная испанская газета ABC опубликовала хвалебную статью о своих соотечественниках, помогавших Адольфу Гитлеру осуществлять блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.
Обновлено в 05:53
Политика

Российский лимузин Aurus покажут в Абу-Даби

Российский лимузин Aurus проекта «Кортеж» представлен в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром

Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Полицейский привязал собаку к движущейся машине и заставил бежать

Обновлено в 04:59
Политика

«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова

Обновлено в 06:12
Спорт

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде

Финал Кубка России 2018-2019 по фигурному катанию проходит в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.
Обновлено в 03:56
Автоспорт

Квят стартовал на зимних тестах после годичного отсутствия в «Ф-1»

Напомним, россиянин вернулся в кресло боевого пилота «Формулы-1» после годичного перерыва.
Обновлено в 04:03
Общество

Жители России 19 февраля смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние — в этот день Луна подойдёт на минимальное расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 06:35
Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Липецкого депутата обвинили в обмане 1 тыс. 700 дольщиков

Следствие заочно обвинило депутата облсовета Липецка Михаила Захарова в мошенничестве в особо крупном размере: обмануты были 1 тыс. 700 дольщиков.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Командование ВСУ в Донбассе сообщило о взятии в плен ополченца

10 февраля Народная милиция ДНР взяла в плен украинского наемника, воевавшего в рядах ВСУ против защитников Донбасса.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что идея измерения охвата талии обсуждается, но пока рано говорить о том, что работодателей будут штрафовать за превышение определенного охвата талии у сотрудников.
Обновлено в 03:32
Политика

Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени

В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Россия до конца года завершит поставки С-400 Турции, заявил Чемезов

Россия завершит поставки систем ПВО С-400 Турции до конца этого года, заявил журналистам в понедельник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике

Обновлено вчера в 20:30
Политика

Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

На Украине хотят снизить норму потребления газа на человека

В интервью интернет-изданию Liga.net премьер-министр отметил, что ранее, когда суд отменил решение правительства о норме потребления 3,3 кубометра газа на человека и установил норму 9,8, кабмин снизил ее до 3,29 кубометра Если еще раз так произойдет, то будет 3, - заявил Гройсман.
Обновлено в 05:51
Общество

СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни

Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
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