Президент «Лиона» хочет вернуть БенземаСпорт-Экспресс 04:24

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что его клуб пытался вернуть нападающего "Реала" Карима Бензема прошлым летом. 31-летний форвард перебрался в Мадрид в 2009 году из "Лиона" за 35 миллионов евро.

Политика Экс-главу штаба Трампа Манафорта приговорили к 7,5 года тюрьмы Суд округа Колумбия приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в размере более шести миллионов долларов за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся.

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова находится в коме Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.

Происшествия Раскрыты детали переговоров пилотов перед крушением Boeing Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.

Спорт Биатлонист Пайффер выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира На чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка на 20 километров.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Салоники, вернулся в среду в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.

Спорт Лазукин заменит Ковтуна на чемпионате мира по фигурному катанию Ковтун занял второе место, Лазукин - пятое. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Происшествия Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.

Происшествия Во Французских Альпах погиб российский турист Посольство России во Франции сообщило о гибели российского лыжника в Альпах.

Культура Леонид Ярмольник: КВН стал несмешным Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что современные команды Клуба веселых и находчивых (КВН) выступают крайне несмешно, а саму передачу в последние годы стало невозможно смотреть.

Происшествия ФСБ подала иск к «Новой газете» ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram В ряде стран мира пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе социальных сетей.

Происшествия Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли Найденная в замусоренной квартире в Москве девочка пока останется в больнице, есть желающие ее удочерить, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что девочка стала более открытой и даже сказала одно слово.

Политика Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Политика В Киеве пожаловались, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Политика Совет Федерации одобрил закон о неуважении к госсимволам Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти.

Политика В Госдуме ждут от Росавиации ответа об эксплуатации в России Boeing 737 MAX 8 «Хорошо, что наши перевозчики используют всего лишь два Boeing 737 MAX 8. Вопрос, почему российское небо до сих пор не закрыли для таких машин, нужно задать Росавиации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Афонский.

Происшествия В Петербурге задержали коррумпированных сотрудников Балтийской таможни По данным следствия, в конце 2018 — начале 2019 годов руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России с привлечением двух посредников, являющихся должностными лицами Балтийской таможни, передал взятку в сумме 147 тыс. долларов государственному таможенному инспектору Балтийской таможни.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Общество В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.