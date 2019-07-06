Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль». Его слова приводит 6 июля RMC Sport.

Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с Пепе

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