Футбол
Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с ПепеREGNUM 03:55
Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль». Его слова приводит 6 июля RMC Sport.
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«Ливерпуль» провел переговоры с лучшим бомбардиром «Лилля» прошлого сезона Пепе
Sport24.ruвчера в 23:15
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Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ арестовали по делу о разбое
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Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
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Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
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Армия и оружие
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Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.
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Обновлено 04 июля в 16:04
Футбол
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Родственникам реабилитировали архивы
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Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
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Армия и оружие
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
Спорные слова замглавкома ВКС вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Он посчитал, что летчикам не надо хорошо платить.
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Армия и оружие
Тульские предприятия получили новый заказ на производство ЗРК «Панцирь»
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Экономика
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Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
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Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
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Происшествия
В багажной службе Шереметьево начались увольнения
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
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Авто
Очень хитрая схема автомошенников – кража и поджог
Полиция и прокуратура Германии предупреждают о новой афере в автомобильном секторе, сообщает немецкая AutoBild.
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Около 3 млн руб. украли в НИИ из кабинета научного сотрудника
Около 3 млн руб. украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ).
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Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
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Обновлено в 03:27
Политика
Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
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