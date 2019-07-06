Футбол

Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с ПепеREGNUM 03:55

Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль». Его слова приводит 6 июля RMC Sport.
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«Ливерпуль» провел переговоры с форвардом «Лилля»

Советский спорт01:48

«Ливерпуль» провел переговоры с лучшим бомбардиром «Лилля» прошлого сезона Пепе

Sport24.ruвчера в 23:15

«Лилль»: «Ливерпуль» ведет переговоры с агентами Пепе

Бомбардир.рувчера в 14:33

Президент «Лилля»: «Ливерпуль» провел переговоры с Пепе»

Sports.ruвчера в 17:15

Президент «Лилля»: «„Ливерпуль“ заинтересован в услугах Пепе»

Soccer.ruвчера в 16:35

Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведёт переговоры c Н. Пепе

Чемпионатвчера в 20:03

«Ливерпуль» начал переговоры по форварду «Лилля» Пепе

Спорт-Экспрессвчера в 14:22
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Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров

5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Политика

Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.
Обновлено в 07:18
Гаджеты

За один день видеокарты GeForce RTX первого поколения стали дешевле на четверть

Расширив модельный ряд видеокарт GeForce RTX за счёт новинок с суффиксом «SUPER» в названии, NVIDIA не стала моментально вводить в действие новые цены на видеокарты Turing первого поколения, и это вызывало справедливое недоумение.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Рудковская заявила об изгнании полтергейста из дома Плющенко

Для изгнания потусторонних сил пришлось вызвать православного батюшку.
Обновлено в 07:47
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено вчера в 05:18
Политика

Зеленский назначил главу Львовской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Обновлено в 01:15
Происшествия

В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Политика

МИД Венгрии выразил надежду на отмену украинского «языкового закона»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду на потепление отношений с Украиной.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно применять на «гражданке»

Обновлено в 05:40
Космос

РКК: экипаж корабля «Федерация» погибнет при посадке в океане

В РКК "Энергия" заявили, что экипаж нового космического корабля "Федерация" может погибнуть при аварийном приземлении.
Обновлено в 07:58
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и французский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
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