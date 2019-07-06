Футбол
Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с ПепеREGNUM 03:55
Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль». Его слова приводит 6 июля RMC Sport.
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«Ливерпуль» провел переговоры с лучшим бомбардиром «Лилля» прошлого сезона Пепе
Sport24.ruвчера в 23:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
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