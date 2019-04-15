Футбол

Президент «Лилля» объявил о продаже Николя ПепеProstoProSport 03:41

Президент французского «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию об уходе нападающего Николя Пепе грядущим летом.
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Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выбор

Чемпионат04:34

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»

Спорт-Экспресс07:14

Жерар Лопес: «Лилль» летом покинут 4-5 футболистов

РИА Новости04:49

«Арсенал» поборется с «Баварией» за нападающего «Лилля»

Матч ТВ07:17

«Лилль» подтвердил продажу Пепе летом. На игрока претендует «Барселона»

Sport24.ru03:26

«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубов

Бомбардир.рувчера в 17:35

«Лилль» продаёт Пепе

Евро-футбол.рувчера в 06:31
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Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Космос

Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию «Берешит-2»

Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит".
Обновлено вчера в 08:02
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В Ленинградской области спасли детеныша нерпы

Обновлено в 06:40
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Экономика

Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Обновлено в 05:41
Происшествия

Напоившему жену уксусной кислотой забайкальцу вынесли приговор

Обновлено в 06:07
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Экономика

Nord Stream 2 подала заявку на новый маршрут «Северного потока — 2»

В конце марта Копенгаген сам предложил Nord Stream 2 AG рассмотреть дополнительный вариант маршрута газопровода, помимо двух других, на которые компания уже подала заявки, — основного, в территориальных водах Дании, южнее острова Борнхольм, и альтернативного — в ИЭЗ к северо-западу от Борнхольма.
Обновлено в 07:16
Музыка

Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова

Обновлено в 07:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Вдоль пещеры, обнаруженной в районе Зуи, проложена объездная дорога

Пресс-секретарь АО "ВАД" в Крыму Григорий Назаров проинформировал о временной организации движения по "Тавриде" в районе Зуи.
Обновлено в 06:43
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Политика

Лукашенко назвал Эрдогана братом

Обновлено в 05:38
Политика

Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
Обновлено в 06:20
Политика

Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Кино

«Жди меня» по-вестеросски: что показали в 1 серии 8 сезона «Игры престолов»

Обновлено в 06:17
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Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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