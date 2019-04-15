Футбол
Президент «Лилля» объявил о продаже Николя ПепеProstoProSport 03:41
Президент французского «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию об уходе нападающего Николя Пепе грядущим летом.
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Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Космос
Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию «Берешит-2»
Израиль будет участвовать в запуске на Луну станции "Берешит-2" после крушения 11 апреля при прилунении космического аппарата "Берешит".
Обновлено вчера в 08:02
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
Обновлено в 06:40
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Экономика
Nord Stream 2 подала заявку на новый маршрут «Северного потока — 2»
В конце марта Копенгаген сам предложил Nord Stream 2 AG рассмотреть дополнительный вариант маршрута газопровода, помимо двух других, на которые компания уже подала заявки, — основного, в территориальных водах Дании, южнее острова Борнхольм, и альтернативного — в ИЭЗ к северо-западу от Борнхольма.
Обновлено в 07:16
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Обновлено в 07:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Вдоль пещеры, обнаруженной в районе Зуи, проложена объездная дорога
Пресс-секретарь АО "ВАД" в Крыму Григорий Назаров проинформировал о временной организации движения по "Тавриде" в районе Зуи.
Обновлено в 06:43
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Политика
Лукашенко назвал Эрдогана братом
Обновлено в 05:38
Политика
Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты
В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
Обновлено в 06:20
Политика
Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25