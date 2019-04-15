Футбол

Президент «Лилля» объявил о продаже Николя ПепеProstoProSport 03:41

Президент французского «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию об уходе нападающего Николя Пепе грядущим летом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» поборется с «Баварией» за нападающего «Лилля»

Матч ТВ07:17

«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубов

Бомбардир.рувчера в 17:35

«Бавария» ведёт переговоры по трансферу Пепе

Евро-футбол.ру08:10

Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выбор

Чемпионат04:34

«Лилль» подтвердил продажу Пепе летом. На игрока претендует «Барселона»

Sport24.ru03:26

Президент «Лилля»: «Трансфер Пепе – фактически решенный вопрос. Выбирать ему»

Sports.ru06:27

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»

Спорт-Экспресс07:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации модели Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Политика

Генпрокурора Украины подозревают в незаконном осуждении Януковича

На Украине государственное бюро расследований начало разбирательство в отношении генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 05:23
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Единоборства

Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Обновлено в 03:19
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Экономика

Медведев подписал документы о создании еще семи ТОРов в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал пакет документов о создании еще семи территорий опережающего развития в ряде российских регионов.
Обновлено в 09:04
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Общество

Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Экономика

Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»

Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая

Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook выходит в России

Компания Huawei объявила о старте российских продаж ноутбука Honor MagicBook, который был представлен еще год назад.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Авто

Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой

Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.
Обновлено в 05:28
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Гаджеты

Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

Компания Xiaomi представила в Китае новый велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump стоимостью 199 юаней (около $30).
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное