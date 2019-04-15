Футбол
Президент «Лилля» объявил о продаже Николя ПепеProstoProSport 03:41
Президент французского «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию об уходе нападающего Николя Пепе грядущим летом.
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Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву
Компания «Ставропольский бройлер», принадлежащая крупному мясному холдингу «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы на телеведущую Елену Малышеву и руководство Первого Канала, следует из картотеки дел суда.
Обновлено в 04:58
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции в Венесуэлу
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о незаконной военной интервенции в республике в интервью СМИ.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Трибуны цирка обрушились во время представления в Усть-Илимске
Пострадавших просят обратиться в полицию. Нескольких рядов кресел амфитеатра обрушилось во время представления цирка шапито в Усть-Илимске.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка
Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.
Обновлено в 03:10
Общество
Скандал в детском саду: богатых детей «отделяют» от бедных
Воспитанников одного из детских садов в Ельце разделили на богатых и бедных.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Игры
Лизинг, как для флагманов Samsung. В России заработала подписка на игровые приставки Xbox One
Обновлено в 07:55
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Космос
Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого
Обновлено 13 апреля в 14:14
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.
Обновлено в 07:25
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика
Страны ЕС решили начать торговые переговоры с США
Министры стран ЕС приняли решение начать торговые переговоры с США.
Обновлено в 08:07
Общество
В Москве планируют создать еще один памятник Вахтангову
Новый памятник русскому актеру, режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову может появиться в Москве в честь 100-летия театра, носящего его имя.
Обновлено в 07:58
Политика
В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы
Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02