Футбол

Президент «Лилля» объявил о продаже Николя ПепеProstoProSport 03:41

Президент французского «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию об уходе нападающего Николя Пепе грядущим летом.
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Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выбор

Чемпионат04:34

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»

Спорт-Экспресс07:14

«Бавария» ведёт переговоры по трансферу Пепе

Евро-футбол.ру08:10

«Арсенал» поборется с «Баварией» за нападающего «Лилля»

Матч ТВ07:17

Президент «Лилля»: «Трансфер Пепе – фактически решенный вопрос. Выбирать ему»

Sports.ru06:27

«Лилль» подтвердил продажу Пепе летом. На игрока претендует «Барселона»

Sport24.ru03:26

«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубов

Бомбардир.рувчера в 17:35
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Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву

Компания «Ставропольский бройлер», принадлежащая крупному мясному холдингу «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы на телеведущую Елену Малышеву и руководство Первого Канала, следует из картотеки дел суда.
Обновлено в 04:58
Политика

Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о незаконной военной интервенции в республике в интервью СМИ.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Трибуны цирка обрушились во время представления в Усть-Илимске

Пострадавших просят обратиться в полицию. Нескольких рядов кресел амфитеатра обрушилось во время представления цирка шапито в Усть-Илимске.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа

Обновлено в 07:02
Происшествия

Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка

Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.
Обновлено в 03:10
Общество

Скандал в детском саду: богатых детей «отделяют» от бедных

Воспитанников одного из детских садов в Ельце разделили на богатых и бедных.
Обновлено в 07:51
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Игры

Лизинг, как для флагманов Samsung. В России заработала подписка на игровые приставки Xbox One

Обновлено в 07:55
Единоборства

Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Космос

Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого

Обновлено 13 апреля в 14:14
Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что компании Boeing стоит устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию.
Обновлено в 07:25
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика

Страны ЕС решили начать торговые переговоры с США

Министры стран ЕС приняли решение начать торговые переговоры с США.
Обновлено в 08:07
Общество

В Москве планируют создать еще один памятник Вахтангову

Новый памятник русскому актеру, режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову может появиться в Москве в честь 100-летия театра, носящего его имя.
Обновлено в 07:58
Политика

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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