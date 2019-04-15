Футбол
Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выборЧемпионат 04:34
Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Обновлено в 21:13
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Экономика
Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына
Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой Лиза и Гарри трогательно поздравили певицу с 70-летием
Шоумен Максим Галкин разместил в Инстаграме домашнее видео, на кадрах которого близнецы Лиза и Гарри поздравляют с днем рождения свою мама - Аллу Пугачеву, которой 15 апреля исполнилось 70 лет.
Обновлено в 07:13
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции
По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города. После этого он сам сдался полиции.
Обновлено в 20:50
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «Все хотят переспать со Смоловым. И я была бы не против»
Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!".
Обновлено в 14:46
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика
Эксперт рассказал, что может грозить Ассанжу в случае экстрадиции в Швецию
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу может грозить около двух лет тюрьмы в случае экстрадиции в Швецию, полагает шведский юрист, профессор и директор Стокгольмского центра международного права Пол Вранге (Pal Wrange).
Обновлено в 20:20
Футбол
Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Футбол
Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»
Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:46
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Космос
Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита
Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42