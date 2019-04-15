Футбол

Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выборЧемпионат 04:34

Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы.
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«Арсенал» поборется с «Баварией» за нападающего «Лилля»

Матч ТВ07:17

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»

Спорт-Экспресс07:14

«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубов

Бомбардир.рувчера в 17:35

Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выбор

Чемпионат04:34

«Лилль» подтвердил продажу Пепе летом. На игрока претендует «Барселона»

Sport24.ru03:26

«Бавария» ведёт переговоры по трансферу Пепе

Евро-футбол.ру08:10

Вингер «Лилля» Пепе набрал 30 очков по системе «гол+пас» в лиге 1. Им интересовались «Бавария» и «Барселона»

Sports.ruвчера в 17:34
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Обновлено в 21:13
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Экономика

Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий

Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Обновлено в 08:06
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено в 06:18
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой Лиза и Гарри трогательно поздравили певицу с 70-летием

Шоумен Максим Галкин разместил в Инстаграме домашнее видео, на кадрах которого близнецы Лиза и Гарри поздравляют с днем рождения свою мама - Аллу Пугачеву, которой 15 апреля исполнилось 70 лет.
Обновлено в 07:13
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции

По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города. После этого он сам сдался полиции.
Обновлено в 20:50
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «Все хотят переспать со Смоловым. И я была бы не против»

Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!".
Обновлено в 14:46
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика

Эксперт рассказал, что может грозить Ассанжу в случае экстрадиции в Швецию

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу может грозить около двух лет тюрьмы в случае экстрадиции в Швецию, полагает шведский юрист, профессор и директор Стокгольмского центра международного права Пол Вранге (Pal Wrange).
Обновлено в 20:20
Футбол

Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Футбол

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:46
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Космос

Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита

Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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