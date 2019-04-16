Футбол

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»Спорт-Экспресс вчера в 07:14

Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что нападающий Николя Пепе покинет команду в летнее трансферное окно.
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«Интер» сделал «Лиллю» стартовое предложение по Пепе в размере € 60 млн

Чемпионат02:57

«Арсенал» поборется с «Баварией» за нападающего «Лилля»

Матч ТВвчера в 07:17

СМИ: «Интер» готов заплатить за Николя Пепе 60 млн евро

РИА Новости01:48

«Интер» готов заплатить €70 млн за форварда «Лилля» Пепе

Sport24.ru01:23

France Football: «Интер» предложит 70 миллионов за Пепе

Бомбардир.ру02:16

«Интер» предложит 70 млн евро за Николя Пепе

Евро-футбол.ру02:49

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»

Спорт-Экспрессвчера в 07:14
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Спорт

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Происшествия

Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу

Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество

Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к личности Сталина.
Обновлено в 09:08
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежского шпиона к 14 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Норвегии 62-летнего Фруде Берга.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Здоровье

В Крыму вскрылась проблема нехватки лекарств для льготников

На сегодняшний день, 16 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов высказал негодование относительно ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для льготной категории граждан.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Марат Башаров был замечен с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика

Савченко решила участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб

В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Общество

Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя

Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Единоборства

Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым

Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
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Влад Топалов поделился трогательным фото с 4-месячным сыном

Влад Топалов опубликовал трогательное фото с 4-месячным сыном А сегодня Топалов поделился трогательным снимком с Мишей.
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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