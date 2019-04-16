Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»Спорт-Экспресс вчера в 07:14

Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что нападающий Николя Пепе покинет команду в летнее трансферное окно.

Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»

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