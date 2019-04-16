Футбол
Президент «Лилля»: «Пепе сам решит, где продолжить карьеру»Спорт-Экспресс вчера в 07:14
Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что нападающий Николя Пепе покинет команду в летнее трансферное окно.
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Происшествия
Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу
Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество
Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука
Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к личности Сталина.
Обновлено в 09:08
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежского шпиона к 14 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Норвегии 62-летнего Фруде Берга.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Здоровье
В Крыму вскрылась проблема нехватки лекарств для льготников
На сегодняшний день, 16 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов высказал негодование относительно ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для льготной категории граждан.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика
Савченко решила участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб
В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Общество
Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя
Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым
Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли вернула девичью фамилию
Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Футбол
Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров
Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Влад Топалов поделился трогательным фото с 4-месячным сыном
Влад Топалов опубликовал трогательное фото с 4-месячным сыном А сегодня Топалов поделился трогательным снимком с Мишей.
Обновлено в 03:48