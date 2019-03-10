Политика
Президент Латвии призвал Европу сообща сдерживать РоссиюКоммерсантъ вчера в 23:29
Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу «быть единой», чтобы сдерживать «агрессивную» политику России. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он рассказал, что не стоит недооценивать влияние Москвы на страну и латвийские СМИ.
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с чего всё началось
В интервью изданию Der Spiegel Вейонис заявил, что Москва якобы пытается влиять на Латвию через этнических русских, проживающих там, и стремится укрепить пророссийские силы в Европарламенте.Известиявчера в 20:17
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Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу к единству для сдерживания России
Эхо Москвывчера в 21:11
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Религия
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Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину
Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
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Политика
WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны
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Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
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Россиянки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде
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Культура
Названы самые богатые актеры России
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Политика
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
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Происшествия
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Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова
Коллеги Юдина отмечали, что он не верил официальным версиям гибели группы Дятлова и посвятил всю свою жизнь разгадке этой тайны.
Обновлено вчера в 11:29
Спорт
Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В центре Москвы произошла драка между водителями такси
В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
Обновлено вчера в 18:27
Кино
Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Илон Маск подсел на русские мемы
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Единоборства
Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено
Обновлено в 01:30
Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах
Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом
15 февраля сообщалось, что о помолвке объявили американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.
Обновлено вчера в 23:52
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Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
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Обновлено вчера в 12:57
Здоровье
Максим Малявин о том, как алкоголь обманывает и разрушает людей
Потом начинает развиваться корсаковский синдром: снижается память на текущие события, хотя то, что происходило несколько лет назад, человек помнит прекрасно.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах
Обновлено вчера в 15:39