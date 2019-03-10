Политика

Президент Латвии предложил Европе объединиться против РоссииТАСС 03:26

"Европа должна поддерживать единство", - отметил президент Латвии. Реализацию проекта "Северный поток - 2" он увязал с "геополитическими намерениями" России.
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Раймондс Вейонис
С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор.
— Раймондс Вейонис, латвийский политикКоммерсантъ вчера в 23:29
с чего всё началось
В интервью изданию Der Spiegel
 Вейонис заявил, что Москва якобы пытается влиять на Латвию через этнических русских, проживающих там, и стремится укрепить пророссийские силы в Европарламенте.
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