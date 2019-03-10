Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания РоссииРБК вчера в 19:12

с чего всё началось

С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор.

Раймондс Вейонис стал президентом Латвии летом 2015 года. После выборов он заявлял, что его основной задачей во главе государства станут внутренняя и внешняя безопасность страны, укрепление вооруженных сил и усиление присутствия НАТО в Латвии и Балтийском регионе.

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

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