Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания РоссииРБК вчера в 19:12

с чего всё началось

С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор.

Раймондс Вейонис стал президентом Латвии летом 2015 года. После выборов он заявлял, что его основной задачей во главе государства станут внутренняя и внешняя безопасность страны, укрепление вооруженных сил и усиление присутствия НАТО в Латвии и Балтийском регионе.

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Политика Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.

Армия и оружие В России создали новый мишенный комплекс «Адъютант» В Минобороны России сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.

Происшествия В одном из зданий МВД в Москве произошел небольшой пожар Пожарные справились с небольшим возгоранием деревянных перекрытий в подвале экспертно-криминалистического центра столичного главка МВД в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

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Музыка Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров Песню артист представил 9 марта. Продюсером его выступления на Евровидении стал народный артист России, певец Филипп Киркоров.

Происшествия В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.

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Происшествия Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за метели Аэропорт "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") в воскресенье временно закрыт из-за метели.

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Спорт Конькобежец Кулижников установил новый мировой рекорд на КМ Российский спортсмен Павел Кулижников установил новый рекорд мира на дистанции 500 м и одержал победу на финальном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США.

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