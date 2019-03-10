Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания РоссииРБК вчера в 18:12

Раймондс Вейонис стал президентом Латвии летом 2015 года. После выборов он заявлял, что его основной задачей во главе государства станут внутренняя и внешняя безопасность страны, укрепление вооруженных сил и усиление присутствия НАТО в Латвии и Балтийском регионе.
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В интервью изданию Der Spiegel
 Вейонис заявил, что Москва якобы пытается влиять на Латвию через этнических русских, проживающих там, и стремится укрепить пророссийские силы в Европарламенте.
Известиявчера в 19:17

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Президент Латвии призвал Европу сообща сдерживать Россию

Коммерсантъвчера в 22:29

Латвия призвала Европу объединиться для противостояния России

Lenta.ruвчера в 21:03

Президент Латвии призвал Европу сообща сдерживать Россию

Известиявчера в 19:17

Президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с «агрессией» России

Газета.Ruвчера в 20:24

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу к единству для сдерживания России

Эхо Москвывчера в 20:11

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания Москвы

ФАНвчера в 20:24

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

РБКвчера в 18:12
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Политика

МИД назвал провокацией мину в багаже сотрудника посольства США

Провокацией назвали в МИД России попытку сотрудника посольства США провезти в багаже мину в аэропорту "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Культура

Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

Обновлено вчера в 09:23
Религия

Православные встречают Прощеное воскресенье

Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США

29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт

Россиянки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде

Обновлено в 00:13
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая

Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области бывшему первому заместителю директора «Росгеологии» Руслану Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено вчера в 08:49
Единоборства

Бивол встретится со Смитом в поединке за титул чемпиона мира WBA

10 марта в американском городе Верона действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт свою пятую защиту титула.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси

Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова

В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом

15 февраля сообщалось, что о помолвке объявили американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
Обновлено вчера в 22:33
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 11:02
Путешествия

В Крыму назвали самые популярные места отдыха россиян на полуострове

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал о том, что наиболее популярными для россиян местами отдыха на полуострове в 2019 году стали такие города, как Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Севастополь.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Британия в августе прошлого года отказала во въезде Умару Сугаипову

Власти сочли, что Сугаипов «представляет угрозу нацбезопасности». В 2004 году Сугаипов получил убежище в Британии.
Обновлено вчера в 20:04
Кино

Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить

Обновлено вчера в 20:33
Спорт

Фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира

По-настоящему Трусова блеснула на взрослом чемпионате мира в Саранске в начале этого сезона - там она из-за обидной ошибки уступила лишь 0,07 балла Щербаковой, которая также поразила публику четверными прыжками.
Обновлено вчера в 16:56
Единоборства

Куницкая победила на турнире UFC Fight Night 146

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая одержала победу над представительницей США Марион Рено на турнире UFC Fight Night 146, проходящем в Вичите (США, штат Канзас), сообщает 10 марта Сhampionat.com.
Обновлено в 00:10
Политика

В Раде заявили об усталости Европы от Украины

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки».
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено вчера в 15:33
Спорт

Конькобежец Кулижников занял третье место в зачете КМ на 1000 метров

Россиянин Павел Кулижников стал третьим в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Колумбии жертвами крушения самолета стали 12 человек

По предварительным данным, в самолете находились 12 человек, все они погибли. Сейчас на месте падения Douglas DC-3 работают спасатели.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах

Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 18:24
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Глава Латвийской Республики. Избирается Сеймом Латвии абсолютным большинством голосов сроком на 4 года.
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Раймондс Вейонис
Латвийский политик
латвийский политический деятель, биолог, педагог. Многие годы был министром окружающей среды и часть из них - также министром регионального развития. министр обороны Латвии. С 8 июля 2015 года президент Латвии.
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