Президент «Краснодара» высказался о скандале с МамаевымРИА Новости 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

Хоккей Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Гаджеты Apple планирует отказаться от iTunes Еще одним косвенным доказательством отказа от iTunes стал также анонс сервиса Apple TV+.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Технологии McDonald’s сталкивается с серьезными проблемами в попытке подать искусственный интеллект с картофелем фри Ученые Cass Business School предупреждают, что планы McDonald’s по внедрению искусственного интеллекта в свои операции могут привести к появлению у гиганта быстрого питания серьезных проблем.

Гаджеты Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.

Музыка Децл посмертно получил премию «Жара» Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим пвседонимом Децл, удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «Жара Music Awards 2018», сообщает РИА Новости.

Армия и оружие ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ» Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Шоу-бизнес Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом «Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.

Футбол «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико» Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Здоровье Творог от УОМЗ поможет побороть весенний авитаминоз Отдельного упоминания заслуживает творог от УОМЗ. В его состав входит несколько групп витаминов и более десятка других микроэлементов.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.