Футбол

Президент «Краснодара» высказался о скандале с МамаевымРИА Новости 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

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Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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