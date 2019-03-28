Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакунаРоссийская газета 08:42

с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Отмечается, что щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.

Футбол Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита» В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

Политика Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Наука Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.

Культура YouTube удалил новые выпуски программ Дудя и Парфенова YouTube удалил новые выпуски программ Юрия Дудя (канал «вДудь») и Леонида Парфенова (канал Parfenon).

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол УЕФА оштрафовал «Аякс» за поведение болельщиков УЕФА наказал "Аякс" штрафом за поведение фанатов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (4:1). Амстердамский клуб заплатит 23 тысячи евро, сообщает ad.nl.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».

Происшествия В Крыму арестованы 23 предполагаемых члена «Хизб ут-Тахрир» По данным спецслужб, арестованные "распространяли террористическую идеологию" среди местных жителей и вербовали мусульман в ряды организации, запрещенной в России.

Политика Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга» Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.

Спорт Глазырина выиграла спринт на чемпионате России Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.

Происшествия Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.

Шоу-бизнес Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.

Теннис Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.

Общество Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.

Политика Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.