Политика

Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакунаРоссийская газета 08:42

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Отмечается, что щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает
 кремлевский пул РИА «Новости».
ЗакC.Ру07:53

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