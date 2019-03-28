Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакунаРоссийская газета 08:42
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Отмечается, что щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.
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с чего всё началось
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает кремлевский пул РИА «Новости».ЗакC.Ру07:53
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