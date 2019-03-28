Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРИА Новости 12:45
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган. Щенка зовут Шерхан, его порода возникла от смешения борзой и волкодава.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает кремлевский пул РИА «Новости».ЗакC.Ру07:53
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Культура
Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
Обновлено в 07:59
Политика
Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко
По словам олигарха Игоря Коломойского, президент Украины Петр Порошенко сам создал провокационную ситуацию с военными кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 16:38
Происшествия
За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев
Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.
Обновлено в 15:37
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США
Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei.
Обновлено в 16:39
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Apple извинилась за проблему с клавиатурами в MacBook
Жалобы на клавиатуру Apple MacBook не новы.
Обновлено в 07:52
Авто
В России назвали самые продаваемые бизнес-седаны за февраль
В прошлом месяце россияне приобрели 3 543 экземпляра бизнес-седанов, что превышает результат 2018 года на 7,4%. По результатам продаж автомобилей в Е-сегменте и назвали самые популярные бизнес-седаны.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку
Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03