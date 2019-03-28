Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРИА Новости 12:45

с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган. Щенка зовут Шерхан, его порода возникла от смешения борзой и волкодава.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Общество Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.

Армия и оружие Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.

Хоккей ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".

Политика Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.

Единоборства Хирн: следующим соперником Усика станет Такам Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Культура Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Политика Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко По словам олигарха Игоря Коломойского, президент Украины Петр Порошенко сам создал провокационную ситуацию с военными кораблями в Керченском проливе.

Происшествия За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Политика AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.

Театры Первый национальный театр получит сцену в Москве Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.

Авто В России назвали самые продаваемые бизнес-седаны за февраль В прошлом месяце россияне приобрели 3 543 экземпляра бизнес-седанов, что превышает результат 2018 года на 7,4%. По результатам продаж автомобилей в Е-сегменте и назвали самые популярные бизнес-седаны.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Политика Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.

Происшествия Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".