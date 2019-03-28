Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРИА Новости 12:45

с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган. Щенка зовут Шерхан, его порода возникла от смешения борзой и волкодава.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Происшествия В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Здоровье В Петербурге за пять лет сократилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией В Петербурге за пять лет в 1,3 раза сократилась заболеваемость ВИЧ.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Шоу-бизнес Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.

Армия и оружие Израиль нанес авиаудар по Алеппо Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.

Футбол Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны» Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.

Происшествия В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.

Футбол Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.

Наука Российские ученые выяснили, как точно измерить активность генов Молекулярные биологи из России и Саудовской Аравии выяснили, как можно очень точно измерить уровень активности генов и раскрыть некоторые особенности их эволюции, наблюдая за так называемыми "CpG-светофорами".

Общество Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Культура YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.

Армия и оружие Войну в Йемене обсудили Помпео и замглавы минобороны Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео встретился с заместителем главы военного ведомства Саудовской Аравии Халедом бен Салманом и обсудил обстановку в Йемене и прилегающем регионе, сообщает 28 марта официальный сайт Госдепа США.

Происшествия В Сети появилось видео унесенного ветром турка В Турции мужчину унесло штормовым ветром, когда он ухватился за основание пляжного зонта. Инцидент произошел в городе Османие на юге страны.

Происшествия Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.

Происшествия В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.

Происшествия В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.

Политика МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.

Единоборства Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, являющийся единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, объявил об отказе от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».