Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРБК 08:00

с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС. 28 марта президент России находится в Киргизии с государственным визитом.

Происшествия Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.

Армия и оружие Венесуэла проведет военные операции без России В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

Авто Новый Porsche Taycan представят в сентябре Компания Porsche приступила к финальным дорожным испытаниям нового спорткара Taycan.

Политика Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Политика Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.

Происшествия Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.

Хоккей «Даллас» обыграл «Калгари», Радулов забросил шайбу «Калгари» на своем льду провел матч с «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ.

Происшествия Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти» Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

Армия и оружие Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с Газой Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа и подготовиться к началу боев на случай, если будут исчерпаны другие варианты, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.

Политика Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27 Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.

Политика ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Политика Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.