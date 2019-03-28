Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРБК 08:00
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС. 28 марта президент России находится в Киргизии с государственным визитом.
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с чего всё началось
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает кремлевский пул РИА «Новости».ЗакC.Ру07:53
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Энергетика
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Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Политика
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Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии
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ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
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Обновлено в 08:55
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Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников
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