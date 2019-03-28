Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРБК 08:00

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС. 28 марта президент России находится в Киргизии с государственным визитом.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает
 кремлевский пул РИА «Новости».
ЗакC.Ру07:53

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Президент Киргизии подарил Путину животных

Газета.Ru08:17

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

РБК08:00

Путину подарили скакуна и борзую

Lenta.ru07:57

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан

Life.ru07:46

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган

РИА Новости07:34

Путин получил в подарок от президента Киргизии щенка борзой и орловского скакуна

Интерфакс07:34

Реакция Путина на подарок Жээнбекова — скакуна и тайгана. Видео

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Кыргызстан - Россия: Дружба, которой нужно дорожить

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ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

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В Гватемале более 30 человек погибли в результате наезда грузовика

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Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов

Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.
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Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

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Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана

В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
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Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Хоккей

«Даллас» обыграл «Калгари», Радулов забросил шайбу

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Происшествия

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Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
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Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с Газой

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Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.
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Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
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ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit

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Армия и оружие

Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников

Трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области.
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