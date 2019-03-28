Президент Киргизии подарил Путину коня и щенкаРБК 08:00

с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС. 28 марта президент России находится в Киргизии с государственным визитом.

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Музыка Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря.

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Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической сверхдержавой О событии объявил премьер-министр страны Наренда Моди Индийские военные успешно провели испытание космического оружия, уничтожив спутник на низкой околоземной орбите, сообщает РБК.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Здоровье Специалисты выяснили, кто чаще всего кусает москвичей в зоопарках Как выяснил «МК», самыми злыми животными, помещенными на потеху публике под крыши столичных торговых центров, согласно статистике, являются еноты — более половины пострадавших были вынуждены обратиться в медпункты после контакта с этими лесными жителями.

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Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.

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