Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
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Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции

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